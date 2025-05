Budućnost izborila polufinale

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija plasirali su se u polufinale plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Budućnost je večeras u Beogradu, u revanš meču četvrtfinala, savladala Megu 92:87 i sa 2:0 u seriji izborila nastavak takmičenja.

Prvi međusobni duel u dvorani Morača dobila je 96:80.

U uzbudljivom meču sa puno preokreta pobjednik je odlučen u samoj završnici serijom od 7:0 podgoričkog sastava za vođstvo 91:84.

Podgorički sastav je serijom od 15:0, sa kraja prve i početkom druge četvrtine u 15. minutu stekao 11 poena prednosti (32:21), koja je na poluvremenu iznosila devet (49:38).

Razlika je početkom treće iznosila i 14 poena (52:38).

Nastavak meča pripao je domaćinu, koji je uspio da se vrati u igru i 26. minutu pono dođe u vođstvo (60:59).

Imao je u posljednjem dijelu dva puta i prednost od sedam poena (77:70).

Budućnost je serijom od 7:0 uspjela da izjednači i meč u vede u neizvjesnu završnicu, u kojoj se bolje snašla i zasluženo slavila.

Podgorički tim do pobjede vodili su Rašid Sulajmon sa 20 i Džuan Morgan sa 19 poena.

Istakao se i Jogi Ferel sa 16, dok je Alen Omić dodao 13 poena.

Budućnost će u polufinalu igrati sa Crvenom zvezdom.

