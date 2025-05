Budućnost i NLB Banka produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Plivački vaterpolo klub Budućnost One i NLB Banka potpisali su sponzorski ugovor i produžili saradnju do kraja 2025. godine.

Predsjednica podgoričkog kluba Nađa Ljiljanić kazala je da potpisivanje ugovora predstavlja nadogradnju izuzetno uspješne saradnje, ostvarene prethodne godine.

“Najiskrenije nas raduje što regionalno i međunarodno priznata banka kakva je NLB u našem klubu vidi pouzdanog partnera, i vaterpolo i plivački sport prepoznaje kao proizvod u koji je vrijedno investirati”, rekla je Ljliljanić.

Ona očekuje da će nastavak partnerstva doprinijeti stvaranju ambijenta u kojem će mladi talenti imati mogućnost da ostvare svoj potencijal.

Član Upravnog odbora NLB Banke Dražen Vujošević podsjetio je da su sa PVK Budućnost One počeli saradnju prošle godine kroz projekat Sport za mlade, čiji je cilj da djeci obezbijedi siguran prostor i priliku da se bave sportom, njeguju zdrave stilove života ali i razvijaju svoje vještine.

“Aktivnosti kluba naslanjaju se na vrijednosti NLB Banke, pa smo sigurno da zajedno doprinosimo razvoju zdravih pojedinaca i razvoju društva u cjelini. Ove godine smo nastavili sa podrškom klubu čiji je seniorski tim ostvario zapažene rezultate na kojima im i ovom prilikom čestitam”, rekao je Vujošević.

On je istakao da u NLB Banci vjeruju da odgovorno poslovanje znači i aktivan doprinos zajednici.

“Nastavljamo sa podrškom profesionalnom i omladinskom sportu kroz sponzorstvo i obrazovanje”, rekao je Vujošević.

