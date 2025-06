Budućnost dobila prvi meč polufinala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnosti Volija pobijedili su danas pred svojim navijačima ekipu Podgorice 97:85 i poveli 1:0, u polufinalu plej-ofa Prve A lige Crne Gore.

Budućnost je, nakon izjednačene prve dvije četvrtine, u trećem dijelu meča stekla dvocifrenu prednost i zadržala je do kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Aleksa Ilić sa 18, dok je Flečer Megi ubacio 17 poena.

Dvocifreni su bili i Kenan Kamenjaš sa 13, Đorđije Jovanović sa 12 i Andrija Slavković sa deset poena.

U ekipi Podgorice najraspoloženiji je bio Marko Radunović sa 19, po 14 dodali su Jan Bulajić i Nikola Žižić, apo deset Petar Pinter i Denil Krnić.

Druga utakmica biće odigrana već sjutra u 17 sati.

