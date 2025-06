Budućnost do preokreta protiv Partizana

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Partizana 84:73 i izjednačili na 1:1, u finalu plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Partizan je prvi duel dobio nakon produžetka 94:88.

Odlična druga polovina meča, izvanredna odbrana i probuđen napad, omogućili su podgoričkom timu da dođe do pobjede i izjednači rezultat.

Partizan je na polovini meča vodio 41:31, ali je serija od 9:0 početkom treće četvrtine vratila Budućnost u igru i dovela je do preokreta do kraja tog dijela meča.

Odlično izdanje nastavljeno je i u posljednjem dijelu, a kao plod te igri bilo je 17 poena razlike u 35. minutu.

Partizan je na minut i po do kraja zaostatak sveo na 79:72, ali je sve dileme riješio trojkom Flečer Megi.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Alen Omić sa 15, Mekinli Rajt je ubacio 14, Đorđe Jovanović je dodao 11, a poen manje Jogiu Ferel.

U ekipi Partizana najbolji je bio Karling Džons i Sterling Braun.

U finalu igra se na tri pobjede.

Naredna utakmica na programu je u utoraku u Beogradu.

