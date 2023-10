Budimpešta domaćin SP, Crna Gora sa 17 karatista

Budimpešta, (MINA) – Budimpešta će od sjutra do nedjelje biti domaćin seniorskog prvenstva svijeta u karateu, koje će u Laslo Pap areni okupiti 1.133 takmičara iz 113 država.

Crnogorski karate na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti predstavljaće 17 takmičara, koji će se za medalje boriti u borbama i katama, pojedinačno i ekipno.

U muškoj konkurenciji u borbama pojedinačno takmičiće se Matija Bojić (do 60), Nenad Dulović (do 67), Emre Saljiu (do 75), Nikola Malović (do 84) i Nemanja Jovović (preko 84).

Samo za ekipni nastup prijavljeni su Lazar Jovović, Nemanja Mikulić i Lazar Potpara, a crnogorsku ekipu u borbama čine još Nenad Dulović, Nikola Malović, Nemanja Jovović i Emre Saljiu.

Selektor muškog tima u borbama Almir Cecunjanin kazao je da crnogorske karatiste očekuje izuzetna konkurencija i nikad kvalitetnije takmičenje.

“Svjetsko prvenstvo je najjače takmičenje u karateu, svi najbolji su tu, nikad jača konkurencija. Znamo šta nas čeka, pripremali smo se za to i daćemo sve od sebe da napravimo što bolji rezultat. Svjesni smo težine zadatka, ali i činjenice da seniorske svjetske medalje u muškoj konkurenciji nema već dugo”, rekao je Cecunjanin agencija MINA.

Dugogodišnji reprezentativac, koji će u Budimpešti debitovati u novoj ulozi na šampionatima svijeta, vjeruje da se može prekinuti tradicija i ispisati nova stranica u istoriji crnogorskog karatea.

Komentarišući šanse u pojedinačnom nastupu, Cecunjanin nije želio nikoga da izdvaja, navodeći da svi imaju svoje šanse.

“Siguran sam da će svako od njih dati svoj maksimum. U ekipi je osam momaka, od kojih su samo dvojica nastupala na SP. Dobro smo trenirali, iako je bilo je problema sa povredama, prije svih Nemanje Mikulića. On je doputovao u Budimpeštu i biće u timu. Imamo svoj cilj, znamo gdje smo došli i šta nas čeka. Pokušaćemo da ga ispunimo”, rekao je Cecunjanin.

U borbama, u ženskoj konkurenciji, za medalje boriće se Anja Jović (do 50), Jovana Strujić (do 55), Ksenija Rajović (do 61), Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

Ekipa u borbama nastupiće u sastavu Jović, Rajović, Bujić i Jovanović.

Jovanović je osvajanjem zlatne medalje na Svjetskim igrama borilačkih sportova u Rijadu, u konkurenciji mlađih seniorki, napravila odličnu uvertiru pred nastup u Budimpešti.

Selektor Žarko Raković kazao je da su očekivanja od karatistkinja u borbama, uprkos izuzetnoj konkurenciji, tradicionalno velika.

“Očekuje nas kvalitetno takmičenje, izuzetna konkurencija, ali mi smo u Budimpeštu došli po medalju. Djevojke su dale svoj maksimum na klupskim i reprezentativnim pripremama, kao i na kontrolnim turnirima. Mi smo, što je bilo do nas, odradili. Uz malo sportske sreće svaka od njih može da se umiješa u borbu za podijum”, rekao je Raković.

U katama pojedinačno nastupiće Vladimir Mijač, koji sa Kenanom Nikočevićem, Arijanom Kočanom i Nikolom Milićem čini muški kata tim.

Selektorka Milena Milačić kazala je da se, nakon evropske bronze, od kata tima ponovo može očekivati mnogo.

Ona je naglasila da nema rezultatskog pritiska, ali da očekuje da daju svoj maksimum i pokažu sve ono za šta su se pripremali u prethodnom periodu.

“Vjerujem da bi to moglo da bude dovoljno za dobar rezultat, iako ih očekuje izuzetno jaka konkurencija – 30 prijavljenih ekipa, što je znatno više nego na prethodnom prvenstvu (22 ekipe). Ekipa jeste mlada, ali ovo je njihov drugi nastup na takmičenju svjetskog ranga, prvi za Nikolu Milića. Znaju i sami šta ih očekuje i koliko je važno da u četvrtak budu spremni i koncentrisani da nastupe odrade maksimalno dobro”, rekla je Milačić.

Govoreći o pojedinalnom dijelu, ona je naglasila da je Mijač ove godine imao dosta nastupa na jakim turnirima i da spremno dočekuje šampionat.

“U konkurenciji 79 takmičara sigurno će imati težak zadatak, ali on je takmičar koji je apsolitno dorastao takvoj konkurenciji i vjerujem da će pružiti svoj maksimum”, rekla je Milačić.

Sjutra, prvog takmičarskog dana, na tatamiće Vladimir Mijač u katama pojedinačno i borbaši Nikola Malović (do 84), Nemanja Jovović (preko 84), Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

Dan kasnje boriće se Matija Bojić (do 60), Nenad Dulović (do 67), Emre Saljiu (do 75), Anja Jović (do 50), Jovana Strujić (do 55) i Ksenija Rajović (do 61).

Za četvrtak zakazana su ekipna takmičenja u katama i borbama, kao i početak nadmetanja u parakarateu.

Petak je predviđen i za nastavak takmičenja u borbama ekipno u obje konkurencije, a tog dana je i svečano otvaranje šampionata.

U subotu su na programu mečevi za bronzane medalje i finala u katama i borbama pojedinačno, dok će se u nedjelju, posljednjeg takmičarskog dana, za odličja boriti ekipe.

Crna Gora u Budimpešti juri drugo svjetsko seniorsko odličje, nakon Linca 2016. godine i bronze Marine Raković.

Sa šampionata Evrope, od obnove nezavisnosti, može se pohvaliti sa 12 seniorskih medalja.

