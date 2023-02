Brazilac pojačao Dečić

Podgorica, (MINA) – Brazilac Pedro Petraci novi je fudbaler Dečića, saopšteno je iz tog kluba.

Petraci igra na poziciji zadnjeg veznog, a u Dečić dolazi iz izraelskog Ašdoda.

On je deveto pojačanje Dečića za narednu sezonu.

Klub su prije njega pojačali Iljir Camaj, Milan Vušurović, Darko Zorić, Ljeon Ujkaj, Aleksa Marušić, Anđelko Jovanović, Danilo Marković i Oliver Šarkić.

Klub su nakon jesenjeg dijela šampionata napustili Jovan Nikolić, Fatos Bećiraj, Radule Živković, Stefan Denković, Predrag Kašćelan, Igor Ivanović, Velizar Janketić i Amir Muzurović.

