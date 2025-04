Boško Kovačević novi predsjednik Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Boško Kovačević novi je predsjednik Fudbalskog kluba Budućnost, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Kovačević će biti na čelu i Nadzornog odbora, u kojem su još Danilo Šaranović, Vesna Brajović, Stevan Popović i Feđa Smatlik.

Kovačević je rođen 1972. godine u Podgorici, završio je Sportsku akademiju u Beogradu, Fakultet za sportski menadžment i specijalizaciju na Fakultetu za sportski menadžment.

Do 2001. godine se profesionalno bavio fudbalom, bivši je igrač Fudbalskog kluba Budućnost, dio kluba je od 1980. godine odnosno najmlađih fudbalskih dana, bio je član čuvene omladinske generacije koja je osvojila Kup Jugoslavije, a igrao je za više crnogorskih i regionalnih klubova.

Kovačević ima preko 20 godina radnog iskustva, od čega preko 15 na poslovima izvršnog direktora, direktora prodaje i drugim rukovodećim menadžerskom pozicijama u privatnom sektoru, odnosno domaćim i regionalnim kompanijama.

“Izborom Nadzornog odbora i predsjednika kluba stvaramo uslove za uspostavljenjem funkcionalne uprave kluba, a sve sa ciljem nastavka uspjeha na domaćem nivou, ali i što bolje pripreme za vjerujemo uspješno evropske ljeto”, stoji u saoštenju Glavnog grada.

