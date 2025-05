Bokokotorski zaliv domaćin finala najprestižnije svjetske regate

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Bokokotorski zaliv biće od 15. do 21. septembra domaćini spektakularnog finala jedne od najprestižnijih međunarodnih regata, saopštili su organizatori.

Navodi se da Ocean Race Europe prvi put dolazi na Jadransko more i donosi događaj koji će Crnu Goru staviti na globalnu mapu jedriličarskih sportova.

Saopšteno je da trka spaja vrhunsko jedrenje sa misijom očuvanja mora i okeana i predstavlja snažnu poruku održivosti i povezivanja Evrope, kao i da će uz flotu IMOCA jedrilica i edukativne aktivnosti, ostaviti trag u istoriji regionalnog sporta.

Najbolji crnogorski jedriličar Milivoj Dukić kazao je da je to definitivno jedna od najprestižnijih svjetskih jerriličarskih takmičenja.

“Imamo Americans cup, koji je najstarije jedriličarski takmičenje, a onda je Ocean race. To je takmičenje koje prevazilazi naše okvire, ali siguran sam da možemo odgovoriti zadatku i finale organizujemo na pravi način. Da pokažemo Evropi i svijetu da možemo da budemo kompententni”, rekao je Dukić na konferenciji za novinare.

On smatra da učešće u tom spektaklu ima višestruki benefit za pomorsku, jedriličarsku, sportsku i kulturu Crne Gore u svakom smislu.

Prema njegovim riječima, trka prevazilazi sportske okvire i ima obrise ekstremnog.

“Učesnici se suočavaju sa vremenskim uslovima koji se ne mogu zamisliti ni u najgorim snovima”,rekao je Dukić.

On je naglasio da trenutno ne razmišlja o učešću i da je fokusiran na olimpijsko jedrenje.

“Za sada ne, ali kada završim karijru, ukoliko dobijem priliku ili mi se promijene životne ambicije, možda se i oprobam”, rekao je Dukić.

Taj događaj označava drugo izdanje The Ocean Race Europe, koje se nadovezuje na uspješan debi iz 2021. i ujedinjuje Evropu pod geslom Connecting Europe, ističući održivost obala, ekološki aktivizam i uzbudljive takmičarske trke.

Trka, koja je duga više od 4.000 nautičkih milja startovaće u njemačkom Kilu 10. avgusta 2025. godine.

Flota će se takmičiti preko Portsmuta (UK), Matosinjos-Porta u Portugalu (fly-by etapa), Kartagene (Španija), Nice (Francuska) i Đenove (Italija), prije nego što napravi istorijski ulazak u Jadran sa ciljem u Bokokotorskom zalivu.

Saopšteno je da će Porto Montenegro biti zvanična marina domaćin finala, koja će svojim kapacitetima svjetskog nivoa, ugostiti timove i navijače.

Ministar pomorstva Filip Radulović kazao je da je

ponosan što će Crna Gora i Boka biti domaćini finala.

“To je ogrmna prilika za Crnu Goru da promovišemo lokalnu infrastrukturu, marinu i luku, okolinu i Crnu Goru i cjelosti. Očekujemo 100 hiljada posjetilaca, a cijeli događaj prenosiće i Eurosport. Njihov slogan je povezivanje Evrope, oni su blisko povezani sa Evropskom komisijom i to je dobro za nas kao državu kandidata za pristupanje Evropskoj uniji”, rekao je Radulović.

On je naglasio da je to, ne samo najveći sportski, već najveći događaj uopšte koji je Crna Gora organizovala.

Trka će predstaviti najsavremenije IMOCA brodove sa hidrokrilcima, sa po četiri člana posade (uključujući najmanje jednu ženu i dvije različite nacionalnosti), kao i reportera na brodu.

Pored brzine i strategije, posade će prikupljati ključne naučne podatke o morima kroz koja prolazi koristeći specijalizovanu opremu, nastavljajući nagrađivani naučni program trke The Ocean Race u cilju podrške globalnim istraživanjima mora.

Na kopnu, Ocean Live Park u svakom gradu domaćinu omogućiće posjetiocima interaktivne izložbe, susrete sa timovima i edukativni sadržaj o zdravlju okeana i održivim praksama.

Od Baltičkog mora do Mediterana, pa do Jadranskog mora, gradovi domaćini biće centri inovacija, dokazujući da takmičarski sport i briga o životnoj sredini mogu ići ruku pod ruku.

Direktor marketinga i gradova domaćina Mirko Grešner kazao je da će ovogodišnja manifestacija biti pravi spektakl uzbudljivih trka na vrhunskim jedrilicama.

“Ocean Race je posvećen očuvanju zdravlja okeana i voda širom svijeta. Sve jedrilice su opremljene naučnom opremom koja prikuplja podatke o zagađenju mora, između ostalog i plastici, a ti podaci se dalje dijele sa naučnicima širom Evrope i svijeta. U Crnoj Gori sarađujemo sa Univerzitetom Crne Gore na obrazovnim programima koji će sada biti dostupni i na crnogorskom jeziku”, rekao je Grešner.

On je naglasio da će Univerzitet imati značajno prisustvo u Ocean Life Parku, koji će biti postavljen u Boki.

Grešner je istakao da će učesnici biti jedrilice najvišeg takmičarskog ranga, koje nijesu namijenjene rekreaciji.

“Na jedrilicama će biti po pet članova posade i jedan reporter. Jedrilice su izrađene od karbonskih materijala i koriste foiling tehnologiju koja im omogućava da se kreću i duplo brže od vjetra. To su izuzetno efikasna i sofisticirana plovila, a privilegija je gledati kako se najbolji timovi svijeta takmiče upravo kod nas”, rekao je Grešner.

Prema njegovim riječima, to je spoj i sporta i avanture.

“Potrebna je prava doza hrabrosti da biste sa još pet ljudi krenuli u nepoznato. Istovremeno, riječ je o jednom od najzahtjevnijih timskih izazova na svijetu, a da biste uspješno završili trku i ostvarili rezultate zaista treba da budete vrhunski jedriličar”, rekao je Grešner.

