Bojana Gojković u finalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserska reprezentativka Bojana Gojković plasirala se u finale turnira u Parizu.

Članica BK Budva je u polufinalu kategorije do 57 kilograma savladala domaću bokserku Lusi Paulia, jednoglasnom odlukom sudija.

Gojković je bila bolja tokom cijele borbe, pa je jednoglasna odluka sudija bila očekivani i realni epilog.

Francuskinja, pored amaterskog, ima iskustvo i na profi ringu.

“Nakon malo sporijeg starta i malog kašnjenja u reakcijama, Bojana je, kada se dobro zagrijala preuzela kontrolu meča u potpunosti u svoje ruke, pa je rutinski došla do pobjede nad iskusnom bokserkom i plasmana u finale prestižnog turnira”, rekao je selektor Nikola Ružić.

Rivalka Bojani Gojković u sjutrašnjem finalu biće uspješnija iz borbe između Kanađanke Ušane Seltan i Francuskinje Marijen Dantan.

Na ring će večeras i Tomislav Đinović, koji će se u polufinalu kategorije do 60 kilograma boriti protiv Francuza Li Belazela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS