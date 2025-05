Bjelopoljcima trofeji u mini rukometu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice bjelopoljske Osnovne škole “Marko Miljanov” i rukometaši OŠ “Dušan Korać” iz Bijelog Polja pobjednici su 42. Školskih sportskih igara u Baru.

U konkurenciji rukometašica u završnici Državnog prvenstva nastupile su tri ekipe, koje su u dvorani OŠ “Meksiko” igrale po principu “svaka sa svakom”.

OŠ “Marko Miljanov”, čiji je trener profesor Irfan Mekić, do titule došla je pobjedama u oba duela.

U borbi za drugo mjesto ekipa profesora Budimira Abramovića iz OŠ “Braća Ribar” iz Nikšića pobijedila je podgoričku OŠ “Milorad Musa Burzan”, koju je sa klupe predvodio profesor Spasoje Vukićević.

Sa maksimalnim učinkom do trofeja u muškoj konkurenciji došla je i ekipa OŠ “Dušan Korać”.

Kao drugoplasirana završila je OŠ “Oktoih” iz Podgorice, treća je bila OŠ “Blažo Jokov Orlandić”, a četvrta OŠ “Ivan Vušović“.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS