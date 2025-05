Bez Marušića protiv Češke

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore u duelu sa Češkom biće oslabljena neigranjem Adama Marušića, saopštio je selektor Robert Prosinečki.

Duel sa Češkom na programu je 6. juna u Plzenu.

Crnogorska selekcija okupila se danas i počela pripreme za taj duel.

Prosinečki je pojasnio da se Marušić povrijedio u posljednjem meču za Lacio.

“Utakmica u Plzenu može da nam opredijeli put. Igramo protiv dobrog protivnika u gostima i mnogo bi nam značilo ako ostvarimo dobar rezultat”, rekao je Prosinečki.

Komentarišući rivala, on je istakao da je Češka disciplinovana ekipa, sa Patrikom Šikom koji im je prva zvijezda i najbolji strijelac.

“Izgledaju čvrsto, imaju igrače iz Engleske, Njemačke, a ovi drugi su manje-više svi iz Slavije Prag. Gledali smo ih protiv Farskih Ostrva, kada su dali gol u posljednjim minutima, ali Farani su baš nezgodni, u to smo se i mi uvjerili. Imamo šanse, dobro ćemo se pripremiti”, dodao je hrvatski stručnjak na klupi Crne Gore.

On vjeruje da Crna Gora ima kvalitet da se pita na terenu u Plzenju.

“Možemo da se nosimo sa selekcijama tog renomea. Pokazali smo to protiv Turske. Nadamo se da će Stefan Savić konačno biti spreman, otkad sam došao igrao je samo protiv Sjeverne Makedonije u Antaliji. Mnogo nam znači za sigurnost i sve ostalo. Definitivno imamo adute”, rekao je Prosinečki.

Komentarišući pozive Vasiliju Adžiću i Andriji Bulatoviću, on je kazao da čim su pozvani imaju šansu da se nametnu za Češku.

“Žao mi je što je Adžić malo igrao u Juventusu, mnogo više bi nam značilo da je imao veću minutažu, ali pozvali smo ga jer su Bulatović i on vrlo talentovani igrači. Napravili su veliki uspjeh sa omladincima plasmanom na Evropsko prvenstvo”, zaključio je Prosinečki.

Crnu Goru nakon meča sa Češkom očekuje ima i prijateljski duel sa Jermenijom – 9. juna u Nikšiću.

