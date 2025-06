Bez golova u Bakuu

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore upisala je drugi remi u junskim prijateljskim mečevima.

Crnogorski fudbaleri igrali su večeras u Bakuu sa Azerbejdžanom bez golova, 0:0.

Pobjednika nije bilo ni u duelu sa Turskom, prije tri dana u Istanbulu, koji je završen 1:1.

Selektor Goran Perišić kazao je da su crnogorski fudbaleri odigraki još jednu kvalitetnu provjeru pred početak septembarskog kvalifikacionog ciklusa.

“U Bakuu šansu su da počnu utakmicu dobili su igrači koji su manje igrali protiv Turske i mislim da smo bili bolji protivnik, ali nijesmo imali sreće da postignemo gol iz par izglednih situacija. Vidljivo je da nam fali više kreacije od veznog reda, ali vjerujem da će do početka kvalifikacija i to biti na višem nivou”, rekao je Perišić.

On je podsjetio da će tada moći da računa i na igrače iz najtalentovanije generacije 2006.

“Poznato je i da je junski termin nezgodan zbog kraja dugačke sezone, ali raduje naš odnos i želja igrača prema dresu reprezentacije, momci su dali sve od sebe u ove dvije utakmice”, kazao je Perišić.

