Betis nakon produžetaka eliminisao Fiorentinu, Čelzi ponovo bolji od Đurgardena

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Čelzija i Betisa sastaće se u finalu Lige konferencija.

Čelzi je večeras u Londonu, u revanš meču polufinala, savladao Djurgarden 1:0.

Prvi duel u Švedskoj dobio je 4:1.

Čelzi je dva puta osvajao Ligu šampiona, kao i Ligu Evrope, a sada ima priliku prvi put trijumfuje u Ligi konferencija.

Betis je eliminisao Fiorentinu nakon produžetaka.

Fiorentina je u regularnom toku slavila 2:1 i izborila produžetke, nakon što je Betis slavio u Sevilji 2:1.

Uslijedili su produžeci, u kojima je Betis uspio da izjednači i izbori finale.

Finalni meč biće odigran 28. maja u Vroclavu.

