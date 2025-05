Besi šest, Durmitoru tri medalje u Karlovcu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekvondo klubovi Besa, Durnitor i Korio sa deset medalja završili su nastup na tradicionalnom turniru Croatia Karlovac Open.

Turnir je okupio više od 650 takmičara iz 54 kluba i 12 država, koji su se za medalje borili u disciplinama borbe, forme i kik u svim uzrasnim kategorijama, kao i u para ttekvondou.

Takmičari Bese osvojili su po dvije zlatne, srebrne i bronzane medalje.

Zlatni su bili pioniri u borbama Rina Drešaj (do 30) i Hamza Pepić (do 57), a srebrni juniorka Ljirija Dibra (preko 68) i Barlet Bojaj u formama.

Dibra je osvojila i bronzu u formama, kao i Nora Drešaj u kiku.

Od takmičarki Durmitora zlatne medalje osvojile su kadetkinje u borbama Gordana Džaković (do 41) i Miljana Jovović (do 47), a srebrnu Kadetkinja Miljana Kasalica (do 33).

Članica Korija, kadetkinja Nora Rukaj (do 55), bila je bronzana.

“Zadovoljni smo rezultatom naših taekvondista na prestižnom turniru i sjajnom organizacijom pod rukovodstvom Velikog majstora deveti dan Miroslava Brežana i sportskog direktora kuba Karlovac Mire Brežan”, rekao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

