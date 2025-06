Beitar i Rapid potencijalni rivali Sutjeske i Dečića

Podgorica, (MINA) – Beitar iz Jerusalima i Rapid iz Beča potencijalni su rivali Sutjeske i Dečića u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Sutjeska bi, ukoliko eliminišu Dinamo Brest iz Bjelorusije, bila domaćin u eventualnom prvom meču sa Beitarom iz Jerusalima.

Dečić u prvom kolu kvalifikacija igra sa makedonskim Sileksom, dok bi u slučaju prolaska u drugo kolo bio domaćin Rapidu.

Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija igraju se 24. jula, dok su revanši sedam dana kasnije.

