Beganović prvak Evrope u konkurenciji veterana

Podgorica, (MINA) – Beranac Izet Beganović, koji decenijama živi u Hamburgu, osvojio je zlatnu medalju u dublu, u kategoriji preko 80 godina, na Prvenstvu Evrope u stonom tenisu za veterane u Novom Sadu.

Beganović je do trofeja došao u paru sa petostrukim šampionom Njemačke Vilfridom Likom.

Prvenstvo Evrope završili su sa četiri pobjede i maksimalnim učinkom.

U finalnom duelu, pred tri hiljade gledalaca, Beganović i Lik savladali su njemacki par Volfgang Šmit, Bernd Withaus 3:1 (11:9, 11:4, 9:11 i 11:2).

Prethodno su u polufinalu sa 3:1 porazili Horsta Reinharta i Jozefa Merka iz Njemačke.

“Ogroman uspjeh na šamionatu koji je okupio više od 2.600 učesnika iz 44 evropske države. Prezadovoljan sam, jer posljednjih godina nijesam učestvovao na takmičenjima. Imam veliko iskustvo i dobro sam se uklopio sa petostrukim šampionom Njemačke Likom, koji je poznat kao odličan bloker, a ja po jako rezanim lopticama koje vraćam rivalima”, rekao je Beganović.

On je nekadašnji član Radničkog iz Ivangrada, a poznat je i kao sekundant svjetskom prvaku Kinezu Vang Li Ćinu.

Crnogorski stoni tenis na veteranskom šampionatu Evrope u Novom Sadu uspješno su predstavljali Darko Đukić i Petar Dević iz Podgorice i Kotorani Nikola Bulatović i Dejan Milinić.

Crnogorski stonoteniseri nastup su završili na korak od same zavrsnice masovnog takmičenja u Novom Sadu.

