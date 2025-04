Barselona i PSŽ u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Barselone i Pari Sen Žermena plasirali su se u polufinale Lige šampiona.

Barselona je u Dortmundu, u revanš meču, poražena od Borusije 3:1, a nastavak takmičenja izborio je zahvaljujući pobjedi pred svojim navijačima od 4:0.

Junak trijumfa bio je trostruki strijelac Serhu Girasi u 11, 49. i 76. minutu.

U strijelce se upisao i Remi Bensebaini, koji je postigao autogol u 54. minutu.

PSŽ je u Birmingenu poražen od Aston Vile 3:2, a do polufinala došao je zahvaljujući trijumfu u Parizu 3:1.

Francuski predstavnik bolje je počo meč i poveo 2:0, golovima Ašrafa Hakima u 11. i Nuna Mendeša u 27. minutu.

Aston Vila je golovima Jurija Tilemansa u 34, Džona Megin u 55. i Ezrija Konsa u 58, preokrenula na 3:2, ali nije mogla do polufinala.

Rivali Pari Sen Žermena i Barselone u polufinalu biće poznati sjutra nakon duela Reala i Arsenala (0:3), odnosno Intera i Bajerna (2:1).

