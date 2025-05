Barani najbolji u obje konkurencije

Podgorica, (MINA) – Barske osnovne škole “Anto Đedović” i “Blažo Jokov Orlandić” ekipni su pobjednici Državnog prvenstva 42. Školskih sportskih igara u atletici za učenice i učenike od sedmog do devetog razreda u Baru.

Takmičari su se nadmetali u sedam disciplina, koje su se bodovale za ekipni plasman.

U muškoj konkurenciji Barani su trijumfovali sa 25 bodova, ispred bjelopoljske škole “Dušan Korać” sa 19 i “Maksim Gorki” iz Podgorice sa 16 bodova.

Do trofeja u ženskoj konkurencije OŠ “Blažo Jokov Orlandić” došla je sa 27 bodova.

Podgorička OŠ “Oktoih”sakupila je 17, dok je pobjedničko postolje kompletirala OŠ “Vladislav Sl. Ribnikar” iz BIjelog Polja sa 14 bodova.

