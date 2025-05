Banjalučani najuspješniji u Baru

Podgorica, (MINA) – Društvo za sport i rekreaciju slijepih Vid iz Banja Luke pobjednik je međunarodnog turnira u govornom pikadu u Baru.

Vid je trijumfovao ispred Sportsko-rekreativnog društva osoba sa invaliditetom Bar i sportskog udruženja za pikado slijepih Dorćol iz Beograda.

Na četvrtom mjesto završio je sportski klub Sarajevo, peto je bilo Društvo za sport i rekreaciju slijepih i slabovidih Luj Braj iz Novog Sada, a šesto Medobčinsko društvo slijepih i slabovidnih iz Kopra.

Pojedinačno takmičenje održano je u četiri kategoriji.

U takmičenju na prvoj stazi pobijeidla je Ivana Bojić (Sarajevo), ispred Miroslava Jančića iz Novog Sada i Safeta Baltića iz Kopra, dok je na drugoj najbolja bila Tamara Jovanović (Beograd), ispred Miroslava Mandića (Banja Luka) i Armena Godinjaka iz Sarajeva.

Na trećoj stazi najprecizniji je bio Baranin Miroslav Savović, drugi je bio Nedeljko Marjanović (Banja Luka), a treći Milorad Dodić (Beograd), a na četvrtoj Branislav Jaćović iz Novog Sada, ispred Sebastijana Šubera iz Kopra i Ivana Radovića iz Beograda.

Turnir je organizovan povodom pet godina postojanja Sportsko-rekreativnog društva OSI Bar, pod pokroviteljstvom Opštine Bar i Paraolimpijskog komiteta.

Održan je u barskoj Osnovnoj školi Anto Đedović, a okupio je šest ekipa iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore.

Igralo se po Bergeru, odnosno po sistemu svako sa svakim.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS