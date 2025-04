Bajern nakon produžetka eliminisao Crvenu zvezdu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Crvene zvezde u plej-inu završili su nastup u Evroligi ove sezone.

Crvena zveuda je večeras u Minhenu, nakon produžetka, poražena od Bajerna 97:93.

Njemački tim vizu za četvrtfinale i duele sa Olimpijakosom tražiće u petak na gostovanju Realu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Devin Buker sa 21, dok je Karsen Edvards ubacio 17 poena.

U ekipi Crvene zvezde najbolji je bio Filip Petrušev sa 30 poena.

Direktan plasman u četvrtfinale izborio je Pariz, koji je u Madridu savladao Real 81:73 i izborio duele sa Fenerbahčeom.

