Bacački miting 26. aprila u Draževini

Podgorica, (MINA) – Miting bacača kugle Draževina 2024 – Memorijal Nedeljko Burzanović biće održan 26. aprila u istoimenom podgoričkom selu, najavili su organizatori manifestacije.

Takmičenje će biti održano 17. put, a kao i prošle godine imaće momeorijalni karakter, u znak sjećanja na osnivača mitinga Nedjeljka Burzanovića.

Bacači kugle nadmetaće se u kategorijama veterana (5 kg, preko 35 godina), pionira (4, 2010. i 2011), pionirki (3, 2010. i 2011), mlađih juniora (5, 2008. i 2009), mlađih juniorki (3, 2008. i 2009), juniorki (4, 2006. i 2007), juniora (6, 2006. i 2007), seniorki (4, 2005. i stariji) i seniora (7,260 kg, 2005. i stariji).

Prošlogodišnji pobjednici mitinga u konkurenciji seniora bili su Mesud Pezer iz Bosne i Hercegovine (20,93) i Anđela Obradović iz Srbije (14,24).

Rekorderka mitinga je Mađarica Anita Marton sa rezultatom 19,63 metra, a taj hitac bacila je 30. aprila 2017. godine.

U muškoj konkurenciji rekorder je Hamza Alić iz Zenice sa rezultatom 21,07 metara, koji je postigao na prvom mitingu 28. aprila 2008. godine.

Početak takmičenja zakazano je za deset sati i 30 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS