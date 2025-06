Arsenal i Jezero ostaju prvoligaši

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri tivatskog Arsenala i plavskog Jezera i naredne sezone će se takmičiti u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Arsenal je u dvomeču baraža za popunu Prve lige bio bolji od Lovćena, dok su Plavljani eliminisali Rudar iz Pljevalja.

Tivćani su danas na svom stadionu slavili protiv Lovćena sa 4:0, nakon remija bez golova na DG areni u prvom duelu.

Pobjedu Arsenala golovima u 27. i 34. minutu najavio je Neđeljko Kovinić, dok je već u 39. minutu Hulijan Montenegro povisio na 3:0, što je bio i rezultat na poluvremenu.

U nastavku su Tivćani rutinski meč priveli kraju, a konačan rezultat postavio je u 75. minutu iz penala Ćetko Manojlović.

Jezero je mjesto u eliti osiguralo nakon dvije minimalne pobjede nad Rudarom.

Plavljani su danas u Pljevljima, u revanšu, slavili pogotkom Milivoja Raičevića u 58. minutu.

Iz MPCFL, kao posljednjeplasirani, ispao je Otrant, dok će novi u eliti naredne sezone biti Mladost Donja Gorica.

