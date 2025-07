Anisimova eliminisala Sabaljenku, Sfjontek bolja od Benčić

Podgorica, (MINA) – Vodeća svjetska teniserka Arina Sabaljsnka u polufinalu završila je nastup na Vimbldonu.

Ona je danas poražena od 13. teniserke svijeta, Amande Anisimove iz Sjedinjenih Američkih Država 2:1, po setovima 6:4, 4:6 i 6:4.

To je njeno prvo grend slem finale u karijeri.

Protivnica u subotnjem meču za trofej biće joj Iga Sfjontek, koja je za premijerno finale u Londonu eliminisala Belindu Benčić 2:0 (6:2 i 6:0), za samo 70 minuta igre.

Za finale u konkurenciji tenisera sjutra će igrati Janik Siner i Novak Đoković, odnosno Tejlor Fric i Karlos Alkaras.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS