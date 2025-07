Alkaras u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Španac Karlos Alkaras, koji brani trofej, plasirao se u polufinale Vimbldona.

On je danas u četvrtfinalnom meču savladao Kamerona Norija 3:0 (6:2, 6:3 i 6:3).

Do pobjede i polufinala došao je nakopn sat i 40 minuta igre.

Rival u polufinalu biće mu Tejlor Fric, koji je u četvrtfoinalnom duelu eliminisao Karena Hačanova 3:1 (6:3, 6:4, 1:6 i 7:6).

