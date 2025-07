Alkaras prvi finalista Vimbldona

Podgorica, (MINA) – Španac Karlos Alkaras prvi je finalista Vimbldona.

Dvostruki uzastopni šampion savladao je danas u Londonu, u polufionalnom meču, Amerikanca Tejlora Frica 3:1 (6:4, 5:7, 6:3 i 7:6).

Do pobjede i finala došao je nakon dva sata i 49 minuta igre.

Rival u nedjeljnom finalu biće mu bolji iz duela između Janika Sinera i Novaka Đokovića.

