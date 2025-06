Alkaras odbranio trofej u Parizu

Podgorica, (MINA) – Španski teniser Karlos Alkaras drugi put uzastopno pobjednik je Rolan Garosa u Parizu.

On je danas u finalnom meču, nakon velikog preokreta i pet odigranih setova, savladao Italijana Janika Sinera 3:2 (4:6, 6:7, 6:4, 7:6 i 7:6).

Do velikog trofeja došao je nakon pet sati i 29 minuta igre.

To je njegov peti gren slem trofej, nakon što je dva puta (2023. i 2024) osvajao Vimbldon i jednom US Open 2022. godine.

Siner je plasmanom u finale ostvario najbolji rezultat u Parizu.

Vodeći svjetski teniser do finala došao je bez igubljenog seta, a u meču za trofej vodio je 2:0 u setovima i imao tri meč lopte.

