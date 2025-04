Alkaras najbolji u Monte Karlu

Podgorica, (MINA) – Španski teniser Karlos Alkaras pobjednik je Mastersa u Monte Karlu.

Alkaras je danas u finalnom meču pobijedio Itaijana Lorenca Muzetija 2:1, po setovima 3:6, 6:1 i 6:0.

Do pobjede u finalnom meču i prvog trofeja u Monte Karlu došao je nakon sat i 47 minuta igre.

Alkaras, koji će od sjutra biti drugi na ATP listi, osvojio je šestog mastersa, ukupno 18. ATP trofeja u karijeri.

Muzeti, koji je u Monte Karlo stigao kao 16. igrač svijeta, prvi je put igrao u finalu mastersa.

