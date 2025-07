Aleksa Ilić ponovo u SC Derbiju

Podgorica, (MIN) – Crnogorski reprezentativac Aleksa Ilić novi je član SC Derbija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Biće to njegov povratak u SC Derbi, čiji je dres nosio u sezoni 2021/22.

Ilić je karijeru počeo u Sutjesci, a od 2015. godine član je Budućnost Volija.

“Dobro poznato lice u našem klubu, pa nema nepoznanica u njegovoj igri i doprinosu koji nosi sa sobom. Sjajan atleta, odličnog odraza, poznat i po monstruoznim zakucavanjima i po atraktivnim blokadama sa druge strane. Ima odličan osjećaj za skok, pa će sigurno donijeti dodatan nivo čuvanja reketa”, stoji u saopštenju SC Derbija.

On je četvrto pojačanje podgoričkog kluba, nakon američkog beka Džastina Tarnera iz Anvila, Darijusa Džonsona, pleja koledža Centra Florida (UCF) i Balše Živanovića.

SC Derbi ove sezone, osim nastupa u domaćim takmičenjima i AdmiralBet ABA ligi, čeka i debi na evropskoj sceni – igraće kvalifikacije za FIBA Ligu šampiona.

