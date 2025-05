Akademik najuspješniji u konkurenciji mlađih pionira i pionirki

Podgorica, (MINA) – Džudisti nikšićkog Akademika sa šest titula prvaka najuspješniji su učesnici prvenstva Crne Gore u konkurenciji mlađih pionira i pionirki u Podgorici.

Po dva šampiona Crne Gore imaju podgorički klub Nenad Sinanović, cetinjski Crnogorac, nikšićki Ipon i Stara Varoš iz Podgorice.

Po jedno zlatno osličje osvojili su džudo klubovi Kipa, Rožaje, Dečić Monte tatami i Budućnost.

Šampionat u sportskoj sali podgoričke OŠ “Novka Ubović” okupio je 34 kluba i 150 takmičara, rođenih 2013. i 2014. godine.

Sjutra će na istom mjestu biti održano prvenstvo Crne Gore u konkurenciji juniora.

Eliminacione borbe počeće u deset sati.

