Akademcu 26 medalja u Vršcu

Podgorica, (MINA) – Tekvondo klub Akademac nastup na tradicionalnom međunarodnom turniru Milenijum open u Vršcu završio je sa 26 medalja – 11 zlatnih, šest srebrnih i devet bronzanih, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da je turnir, koji je održan 16. put, okupio 591 takmičara iz 53 kluba i sedam država, koji su se nadmetali u sportskoj borbi i izvođenju formi.

“Takmičarima Akademca, osim 26 medalja, pripao je i pehar za drugo mjesto u izvođenju formi, u ekipnoj konkurenciji. Zadovoljni smo ostvarenim rezultatom, imajući u vidu brojnost i jačinu turnira”, kazao je glavni trener podgoričkog kluba Zoran Nedić agenciji MINA.

On je podsjetio da je podgorički klub na Milenijum openu predstavljalo 30 takmičara.

