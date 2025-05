Radović i Bakić u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić plasirali su se u polufinale međunarodnog stonoteniskog Elit turnira u slovenačkom Laškom.

Radović je danas u četvrtfinalnom meču eliminisao Francuza Matea Bohasa 3:1 (11:9, 13:11, 9:11 i 11:4).

Bakić je plasman u polufinale izborio pobjedom, u uzbudljivom meču nakon pet setova, protiv Čileanca Manuela Felipea Ečavegurina 3:2 (6:11, 11:6, 7:11, 11:8 i 17:15).

Čileanac nije iskoristio šest meč lopti, dok je Bakić realizovao drugu i izborio polufinale.

Radovića u sjutrašnjem polufinalu (9.35) čeka Poljak Igor Mištal, koji je u tri seta eliminisao Austrijanca

Kristijana Gardoša, dok će se Bakić sastati sa Patrikom Čojnovskim, koji je bio bolji od Hoze Manuela Ruiza Rejesa 3:1.

Kvalitet turnira u Laškom najbolje potvrđuje činjenica da su svih osam četvrtfinalista među deset najboljih sa svjetske rang liste.

Finalni meč na programu je sjutra u 14 sati i 35 minuta.

