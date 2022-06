Crnu Goru sa 30 sportista na MI u Oranu

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru će na Mediteranskim igrama, koje će od 25. juna do 6. jula biti održane u alžirskom Oranu, predstavljati 30 sportista, koji će se takmičiti u karateu, jedrenju, boksu, džudou, boćanju, atletici, tekvondou i vaterpolu.

Oran će okupiti oko 3.500 sportista iz 26 država sa tri kontinenta, koji će se nadmetati u 24 sporta i 244 discipline.

Crna Gora će četvrti put nastupiti na Igrama kao samostalna država, nakon Peskare, Mersina i Taragone.

Crnogorski sportisti do sada su osvojili 15 medalja – tri zlatne, četiri srebrne i osam bronzanih.

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK), Dušan Simonović, kazao je da u Oran putuje mali, ali respektabilan tim.

“Mediteranske igre (MI) koje se održavaju svake četiri godine, godinu nakon Ljetnjih Olimpijskih igara, predstavljaju za države učesnice najvažniji multisportski događaj nakon Olimpijskih igara. To je događaj koji okuplja predstavnike nacionalnih olimpijskih komiteta tri kontinenta: Afrike, Azije i Evrope. MI okupljaju mlade sportiste i sportiskinje iz 26 država, u cilju jačanja prijateljskih veza i promocije solidarnosti, uprkos kulturnim, vjerskim i jezičkim razlikama“, kazao je Simonović.

On je naglasio da je COK za to takmičenje dobio snažnu podršku od Ministarstva sporta i mladih, kao i da je partnerstvo preduslov za dalji razvoj sporta u Crnoj Gori.

Ministar Vasilije Lalošević kazao je da mladost Crne Gore kreće u još jedan pohod kako bi reprezentovala svoju državu.

On je ponovio da su najbolji ambasadori svoje domovine sportisti, navodeći da su to dokazali bezbroj puta.

“Vjerujem da će se sve ovo što radimo reflektovati dobrim rezultatima. Sama činjenica da odlazite na MI govori da država, Vlada i Ministarstvo sport i mladih posebnu pažnju posvećuju sportistima i, naravno, našoj krovnoj sportskoj asocijaciji COK-u. Ovakva pažnja i ovakav odnos trajaće i ubuduće. Očekujem i sve vas u Parizu. Imam osjećaj da ćemo zablistati i da ćemo se vratiti sa nekim odličjem. Ne sumnjam da će tako biti i na Mediteranskim igama”, rekao je ministar Lalošević.

Zastavu Crne Gore na svečanom otvaranju nosiće jedriličar Milivoj Dukić.

Dukić je, nakon što je primio zastavu od Simonovića, kazao da je to za njega velika čast i da je to značajan momenat u njegovoj karijeri.

“Ovo je zaista jedna velika čast i jedan od najvećih momenata u mojoj sportskoj karijeri, da predstavljam svoju državu na jednom ovako značajnom takmičenju, noseći zastavu na Ceremoniji otvaranja Mediteranskih igara. Madam se da ću sebe i Crnu Gora predstaviti na najljepši mogući način”, rekao je Dukić.

Čast crnogorskog sporta braniće:

atletičari Tomaš Đurović, Danijel Furtula i Marija Vuković;

boćari Miroslav Petković, Nenad Ranković, Gracija Stjepčević i Nina Boljević;

bokseri Petar Marčić, Stefan Savković i Bojana Gojković;

džudistkinja Jovana Peković;

karatisti Nikola Malović i Milena Jovanović.

jedriličari Milivoj Dukić i Ilija Marković.

Tekvondo Zinedin Bećović i Jelena Peruničić

vaterpolisti Neđo Baštrica, Andrija Bjelica, Draško Samardžić, Danilo Dragović, Danilo Krivokapić, Pavle Krivokapić, Milan Nikaljević, Danilo Stupar, Balša Vučković, Lazar Vukićević, Vladan Vukićević, Dušan Vuković i Miloš Vukšić.

