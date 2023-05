Živković: Bez koalicije Zajedno nema politički stabilne i evropske vlade

Podgorica, (MINA) – Stabilne, političke i evropske vlade nakon parlamentarnih izbora 11. juna nema bez koalicije Zajedno, poručio je nosilac te koalicione liste i vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS), Danijel Živković.

On je, u utorak na tribini u Rožajama, kazao da će Rožajci biti zastupljeni u izvršnoj vlasti koja bude kreirana u narednom periodu.

“Siguran sam da nakon 11. juna nema stabilne, političke i evropske vlade bez ove koalicije”, rekao je Živković.

On je kazao da za razliku od situacije sa političkim oponentima, građani sa koalicijom Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Liberalne partije i Demokratske unije Albanaca znaju na čemu su.

Živković je poručio da glas upućen toj koaliciji nikad neće biti “predat na oltar izdaje i prodaje nacionalnih interesa”.

“A mjera ove vlasti je bila nula EUR za sjever Crne Gore. Zato građani sjevera Crne Gore treba dobro da procijene kome će dati povjerenje u narednom vremenskom periodu”, rekao je Živković.

Potpredsjednik DPS-a i kandidat za poslanika Jevto Eraković, govoreći o izjavi jednog lidera pokreta Evropa sad da DPS više ne postoji i da je to relikt Komunističke partije Jugoslavije, kazao je da je svima jasno koliko je partija jaka i koliko postoji i u Rožajama i u Crnoj Gori.

To, prema riječima Erakovića, predstavlja samo alibi za koaliranje sa onim koji negiraju državu i koji žele da unište građanski karakter Crne Gore.

„Mi želimo da mu poručimo – i njemu i sličnima – da moraju da se opredijele da li žele antifašistički pogled na ovu našu državu ili žele nešto drugo“, rekao je Eraković.

Kandidatkinja koalicije Zajedno Seniha Tahirović rekla je da su predstojeći izbori šansa da se Crna Gora vrati na put evropskih integracija.

“Mi smo se kao partija već dokazali da smo društveno odgovorni, da smo partija koja se zalaže za dobro svih građana Crne Gore, te da se borimo i da ćemo se uvijek boriti za našu jedinu kuću – Crnu Goru”, poručila je Tahirović.

Kandidat za poslanika i portparol SD-a Nikola Zirojević rekao je da se u prethodne tri godine živi u drugačijoj Crnoj Gori.

On je naveo da se živi u “veoma teškoj atmosferi u kojoj se zbog toga što se neko drugačije zove ili zbog toga što se ne krsti nego klanja, tjera iz svog doma, i u kojoj se ljudi ne osjećaju bezbjedno sa porodicama”.

Kandidat sa liste i član Predsjedništva Liberalne partije Amar Borančić zahvalio je građanima Rožaja na tome što su, kako je ocijenio, u svakom vremenu bili čvrst bedem države Crne Gore iako ona nije u svakom vremenu znala to da cijeni.

