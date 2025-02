Zelenski: Ukrajina bi imala male šanse za preživljavanje bez podrške SAD-a

Kijev, (MINA) – Ukrajina bi imala vrlo težak period preživljavanja bez vojne podrške Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u odbrani od ruske invazije, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

“Vjerovatno će biti vrlo, vrlo, vrlo teško. I naravno, znate da u svim teškim situacijama imate šansu, ali imaćemo male šanse za preživljavanje bez podrške SAD-a”, kazao je Zelenski za NBC News.

Ukrajina je, kako je naveo, povećala ratnu proizvodnju, ali ne dovoljno da nadoknadi ono što bi izgubila bez američke podrške, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Zelenski je u petak učestvovao u nizu sastanaka i konferencija za novinare na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, dok se napori za pronalaženje rješenja za rat pojačavaju.

On bi danas trebalo da na konferenciji održi govor o diplomatiji i perspektivama za budućnost Ukrajine.

Zelenski je u intervjuu rekao da ne želi razmišljati o tome da Ukrajina nije strateški partner SAD-a, jer bi to narušilo moral Ukrajinaca.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je ministrima odbrane NATO-a ranije ove sedmice da je nerealno očekivati da se granice Ukrajine vrate na pozicije prije 2014. godine i dodao da Bijela kuća ne vidi članstvo u NATO-u kao dio rješenja za sukob.

Ukrajina zahtijeva da se Rusija povuče s okupiranih teritorija i kaže da mora dobiti članstvo u NATO-u, ili ekvivalentne bezbjednosne garancije kako bi spriječila Moskvu da ponovo napadne.

Na pitanje vjeruje li da će Ukrajina biti ranjiva za nekoliko godina ako se postigne primirje, Zelenski je odgovorio potvrdno.

“Da, mislim da je to moguće”, naveo je Zelenski.

On je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin želi da dođe za pregovarački sto ne da bi okončao rat, već da bi postigao dogovor o primirju kako bi se ukinule neke sankcije Rusiji i omogućilo ruskoj vojsci da se pregrupiše.

“Ovo je zaista ono što on želi. Želi pauzu, pripremu, obuku, ukidanje nekih sankcija zbog primirja”, kazao je Zelenski.

