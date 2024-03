Vuković Kuč: Mandić će svakako biti smijenjen, vidjećemo kada

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić svakako će biti smijenjen sa te funkcije, poručila je poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandra Vuković Kuč, navodeći da ostaje da se vidi da li će to biti sljedeće, ili neke naredne sedmice.

Vuković Kuč je agenciji MINA kazala da Pokret Evropa sad (PES), predlogom da se inicijativa za smjenu Mandića skine sa dnevnog reda sjutrašnje sjednice Skupštine, pokazuje svoju slabašnu i kolebljivu politiku.

Ona je istakla da Mandić, čak i da želi, ne može pobjeći od rasprave, jer će ta tačka biti dio dnevnog reda prve naredne sjednice kad je opozicija kandiduje kao svoju tačku, jer prohodnost opozicionom predlogu garantuje Poslovnik.

Vuković Kuč je kazala da se inicijativom za Mandićevu smjenu određuju bitne političke pozicije.

“Njome se ne preispituje parlamentarna većina, niti se opozicija okušava u povratku na vlast, nije riječ o svrstavanju na one koji čine Vladu i one koji su van nje”, pojasnila je Vuković Kuč.

Prema njenim riječima, u pitanju je ideološka i vrijednosna orijentacija.

“Izbor između nacionalizma u vidu “fantastičnog srpskoga sveta”, politike koja vodi rat u Ukrajini ili drži opozicionare do smrti u zatvoru (slučaj Navaljni) i građanske i napredne ideologije koja je suštinski okrenuta Zapadu i njegovim vrijednostima”, navela je Vuković Kuč.

Ona je istakla da je to situacija u kojoj se bira između upravljanja državom iz političke prakse demokratije ili upravljanja društvom iz “nacionalističkog i šovinističkoga ćoška koji zbog kobnog djelovanja brzo zahvata čitav sistem i postaje institucionalizovano zlo”.

“Mandić će svakako biti smijenjen. Hoće li to biti naredne sedmice ili neke sljedeće, vidjećemo”, rekla je Vuković Kuč.

Ona je ocijenila da Crna Gora ne može na čelu najvažnije institucije imati “osobu koja je stranac”, navodeći da to ne kaže zato što je Mandić Srbin, nego jer ima protivpravno stečeno državljanstvo strane države.

“On državu bagateliše i na različite načine pokušava da je ponizi, spotakne, zaustavi u njenom napredovanju ka strateškom cilju – Evropskoj uniji (EU)”, dodala je Vuković Kuč.

Kako je kazala, to svako vidi, jer Mandić ne skriva da je njegova matična država Srbija.

Vuković Kuč istakla da su izvršitelji svih Mandićevih ciljeva, koje ne može da ostvari u “odijelu tihujućeg pomiritelja”, predsjednici opština Pljevlja i Nikšić, Dario Vraneš i Marko Kovačević, i slična “sumnjiva lica vladajuće klase”.

Ona je kazala da je svako ko ne bude glasao za smjenu Mandića, a deklarativno se zauzima za Evropu, oportunista kojem narativ o Crnoj Gori u Evropi služi za ostvarenje ličnih i partijskih interesa.

“Ta inicijativa će biti lakmus – ko je za evropsku Crnu Goru, a ko za onu koju nam je (Milorad) Dodik najavio i koju on i Mandić priželjkuju”, navela je Vuković Kuč.

Ona je kazala da je Mandić na mjestu predsjednika Skupštine protivzakonito, jer nema legalno crnogorsko državljanstvo, pa je zbog toga njegovo postavljenje na tu funkciju krivično djelo.

Vuković Kuč je rekla da je to “politički terorizam” i da će svi koji su ga aminovali morati da odgovaraju.

“Ovu vladajuću većinu drže na okupu jeftini kompromisi, ucjene koje se tiču jedino zadovoljenja lične, porodične, kumovske pozicije”, ocijenila je Vuković Kuč i dodala da niko ne smije da kaže da Mandić nema pravo da bude na mjestu predsjednika Skupštine, jer ne zadovoljava ni formalni uslov za tu funkciju.

Ona je naglasila da će DPS politički iskoristiti sve da pokaže da Mandić, kojeg premijer Milojko Spajić doživljava kao Dalaj Lamu jer od njega i njegove partije zavisi, radi protiv interesa Crne Gore.

Vuković Kuč smatra da to svi vide, ali da moraju da ćute, jer su ucijenjeni.

“Imamo stav da takva osoba ne može da bude na čelu najviše zakonodavne institucije, jer mu taj položaj omogućava da sa zvanične pozicije čini štetu Crnoj Gori, pa su onda i razmjere te štete velike”, navela je Vuković Kuč.

Kako je rekla, Mandića na funkciji drže netalentovani političari, oskudnog obrazovanja i vidljive ograničenosti, pa su spremni da na crnogorsku političku scenu dovedu i najtrivijalniju ličnost kako bi se održali na vlasti.

Vuković Kuč je, govoreći o parlamentarnoj većini, rekla da je jasno kakva će joj biti sudbina kada se zna kako je formirana.

“Očigledno je da od početka nije bilo zajedničkih principa, planova ili vizije, nego se radilo o podjeli plijena”, dodala je Vuković Kuč.

Kako je kazala, sada je zapelo oko sektora bezbjednosti, pošto se između PES-a i Demokrata “igra igra ko će koga na kraju da prevari”.

“Za to vrijeme, mi trenutno imamo situaciju da u jednoj školi u Herceg Novom djeca mjesec nemaju nastavu zbog dojava o bombama, a novski vlastovrepci su odlučili da na karnevalu spale lutku Andreja Nikolaidisa i iskažu mržnju prema crnogorskom jeziku i književnosti stvorenoj na njemu”, rekla je Vuković Kuč.

Ona je navela da je u Višem sudu iskopan tunel, a da se šverc cigareta odvijao u prisustvu tadašnjeg premijera i ministra unutrašnjih poslova.

“Sve su to posljedice činjenice da je Crna Gora tri godine bezbjednosno nefunkcionalna država i da se taj sektor koristi za obračun sa neistomišljnicima, a ne za zaštitu građana i njihove imovine”, rekla je Vuković Kuč dodajući da zato partije vode rat oko uzimanja tog sektora “pod svoje”.

Ona smatra da će 44. Vlada imati istu sudbinu kao prethodne dvije i da je njen pad izvjestan.

“Parlamentarna većina nije okupljena na bazi uzajamnih ustupaka korisnih za državu, nego na osnovu međusobnih ucjena i takvo stanje sada daje loše posljedice”, rekla je Vuković Kuč.

Ona je navela da Crna Gora ima šansu da se vrati na put sa koga je prije tri godine sklonjena, ali da to nije cilj aktuelnoj parlamentarnoj većini, ili bar ne svim njenim konstituentima.

“Spajić se ponaša kao da upravlja manjom firmom, a ne državom, samo što tu firmicu naveliko zadužuje, ne bi li izmirio plate koje su ga dovele i koje ga održavaju na vlasti, a koje su dio njegovoga ekonomskog populizma i predizbornog manira”, navela je Vuković Kuč.

Kako je kazala, dok Mandić, Kovačević, Vraneš i Božović rade na identitetskom “komadanju” države, “tvorci neznanog programa Evropa sad 2 prave ekonomsku crnu rupu iz čije se bezdanice država teško može izvući”.

Vuković Kuč je naglasila da Crnoj Gori hitno treba ozbijna vlast, jer trenutno stanje podsjeća na predstavu, a ne na upravljanje ozbiljnim sistemom.

“DPS i njeni partneri se uskoro vraćaju na pozicije odlučivanja, jer je svima jasno da bez naše građanske politike nema stabilnosti i evropskoga pozicioniranja Crne Gore”, kazala je Vuković Kuč.

Prema njenim riječima, sva istraživanja ukazuju na to da je građanima jasno kakvim su političarima dali svoje povjerenje i da zato jača podrška DPS-u.

U toj partiji se, kako je kazala, preispituju, otklanjanju manjkavosti i uvažavaju kritike.

“Spremni smo da se mijenjamo i da mijenjamo političku kulturu nabolje. Moramo priznati da se nigdje kao u politici ne osjeća odsustvo boljeg. Fale nam ljudi bolji od nas i bolji od svih da bismo društvo preporodili”, istakla je Vuković Kuč.

Ona je kazala da će zato u DPS-u uvesti radnu disciplinu kao najvažniju odliku partijskog i političkoga rada i otvoriti svoj krug.

“Ne bi mi bio stran ulazak u naše redove i ličnosti koje su nas najviše kritikovale, ako je u njihovoj kritici bila klica naše samospoznaje”, dodala je Vuković Kuč.

Upitana da li će DPS podržati interpelaciju o radu ministra pravde Andreja Milovića, ona je odgovorila da prvo treba da je vide prije nego što odluče hoće li je potpisati, dodajući da interpelacija Građanskog pokreta URA do danas nije stigla u klub DPS-a.

Vuković Kuč je istakla da Spajić ima obavezu da obavijesti javnost o razlozima zbog kojih je Milović isključen iz PES-a, kao i da obznani hoće li pokrenuti proceduru za Milovićevu smjenu sa mjesta ministra pravde.

Kako je kazala, predugo traje obračun između Milovića i URA-e i njima treba ostaviti da to dovedu do kraja.

Ona je istakla da DPS nema vremena da se bavi time, jer, kako je navela, pripremaju izbore lokalnog rukovodsta, kao i plan za ekonomski preporod Crne Gore koja tone u ambis nekontrolisanog zaduživanja.

