Vuković: Kalkulantskim pristupom stvara se nestabilna vlada

Podgorica, (MINA) – Kalkulantskim pristupom u pregovorima stvara se nestabilna vlada koja nema suštinsku jasno definisanu orjentaciju, ocijenio je profesor na američkom Univerzitetu Džons Hopkins Siniša Vuković.

Komentarišući sastavljanje vlade, Vuković je rekao da osim deklarativnog, na nivou forme iznešenog stava da će vlada biti proevropska ne vidi se kakav će biti istinski strateški put vlade.

„Osim cjenjkanja na partijskom nivou gdje se resori dijele po partijskim linijama i na personalnim nivou, ne vidimo koje politike okupljaju tu novu vladu“, rekao je Vuković za televiziju E.

On je naveo da se iz toga može zaključiti da te partije i njihovi dosadašnji rezultati vođenja držvnih politika najčešće su se svodili na reaktivnu proevropsku agendu.

„Samo kada bi bile pod pritiskom Evropske unije (EU), onda bi bile primjenjivanje EU politike, falilo je istinske proaktivne evropske agende, zastoj na evropskom putu, odnosno po nekim procjenama čak i potpuna blokada je rezultat takve rektivne politike“, kazao je Vuković.

Odgovarajući na pitanje koja bi vlast bila dobra Vašingtonu ali i Crnoj Gori, Vuković je rekao da je Vašington po tom pitanju iskoračio eksplicitnije nego Brisel.

„To treba uzimati kao unisoni ton Zapada, da se jasno stavi do znanja koje partije na nivou forme ni bi bile prihvatljive i koje se ne bi vidjele kao nosioci vlasti koja bi se smatrala proveropskom i prozapadnom“, kazao je Vuković.

On je precizirao da tu govori o bivšim činiocima koalicije Demokratski front (DF).

„Tu je Zapad ostao nedvosmislen“, rekao je Vuković.

„I na Zapadu postoji prag tolerancije koji je možda malo veći nego što bi trebalo da bude u Crnoj Gori, ipak će ta vlast voditi politike koja ce održavati na građane Crne Gore, ono što je prihvatljivo Zapadu treba da bude minimum osnova ako želimo partnerski odnos sa Zapadom“, kazao je Vuković.

Govoreći o partijama koje bi bile partner Zapadu, Vuković je rekao da su to sve stranke koje Zapad nije okarakterisao kao neprihvatljive.

„Ali bojim se da ovim kalkulantskim pristupom formiranja nove vlade, stvara se posve nestabilna vlada, koja nema suštinsku jasno definisanu orjentaciju“, ocijenio je Vuković.

Komentarišući prve poteze predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, Vuković je rekao da je Milatović imao dosta aktivnosti i da je očigledno da želi da se prikaže kao neko kome je stalo da se profiliše kao prozapadni, proevropski predsjednik.

„S druge strane suština tih poruka i posjeta, dosad nije dala novu vrijednosti, poteze koji bi promijenili odnos Brisela prema Crnoj Gori, već vidite disonantne tonove prilikom iznošenja stavova, naročito kada se ulazi u suštinu“, rekao je Vuković.

Prema riječima Vukovića, jedna je stvar na nivou forme biti proevropski.

„A druga stvar kada treba da pretočite u suštinske politike, tada se ogoli problem, postaje jasno da još uvijek ćemo kao društvo čekati da se jasno politički lideri orjenitšu ka Zapadu bez uvijenih formi“, smatra Vuković.

Komentarišući odnose sa Srbijom, Vuković je rekao da normalizaciju treba prvo definisati.

„Mislim da ta riječ izgubila orginalni smisao u prethodnih nekoliko godina. Stvorio se utisak da je to podređeni položaj Crne Gore u odnosima sa Srbijom. To bi bila Crna Gora koja nema pravo na stav i strateške interese, i nije pozvana da komentariše prilike u regionu na suprotni način od Srbije“, rekao je Vuković.

On je kazao da to nije prava normalizacija.

„Ako se vodimo tim vizurama, imaćemo rast tenzija između dvije države. Crna Gora treba da definiše jasnije stav prema politikama koje dolaze iz Srbije“, kazao je Vuković.

Komentarišući to što Crna Gora nema diplomatske predstavnike u više država, Vuković je rekao da bi to bio problem za svaku državu.

„Nevidljivi ste, ne čujete se, neko drugi oblikuje agendu koja vas se tiče, prihvatate ono što je dogovoreno“, rekao je Vuković.

On je naveo da je Crna Gora čak i najboljim okolnistima imala problem da do kraja iznese svoj diplomatski program i plan.

„Upravo zbog tog jer mnoge države nemaju rezidentne diplomate u Crnoj Gori, pa se njihova percpecija oblikuje u Beogradu“, kazao je Vuković.

Upitan da li se glas Crne Gore čuje U Vašingtonu, Vuković je rekao da bi bilo korisno da se čuje i mnogo više i jače.

