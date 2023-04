Vlasti nijesu pozvale međunarodne organizacije i SE da prate izbore

Podgorica, (MINA) – Crnogorske vlasti nijesu uputile poziv međunarodnim organizacijama OEBS/ODIHR i Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE) za praćenje parlamentarnih izbora koji su zakazani za 11. jun.

Prema nezvaničnim saznanjima Pobjede, Skupština, ni Ministarstvo vanjskih poslova nijesu pozvale međunarodne posmatrače, iako je praksa da to učine 60 dana pred zakazane izbore.

Navodi se da da je razlog što se vlasti i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović nadaju da će izbori biti odloženi i da će novoizabrani predsjednik Jakov Milatović, kada stupi na funkciju, povući ukaz o skraćenju mandata Skupštine koji je donio aktuelni predsjednik Milo Đukanović.

Iz PSSE potvrdili su Pobjedi da nijesu dobili poziv za praćenje izbora.

Na pitanje da li postoji rok u kojem bi poziv trebao da bude poslat, iz PSSE kažu da nema zvaničnog roka, ali da u praktičnom smislu, Skupštini SE treba vremena da organizuje bilo kakvo posmatranje.

Iz Skupštine Crne Gore nijesu odgovorili o tome da li su uputili poziv ovim organizacijama.

OEBS, kao međuvladina organizacija, čiji je Crna Gora član, dolazi da prati izbore isključivo po pozivu države u kojoj se oni održavaju.

Tako se na sajtu ove organizacije može vidjeti da su posmatračke misije već formirane za izbore koji će se u maju održati u Turskoj, Albaniji, Uzbekistanu.

Za Crnu Goru nema informacije o posmatračkoj misiji, pa je vrlo vjerovatno da misije neće ni biti, ukoliko izbori budu održani 11. juna.

