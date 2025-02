Veliki protest u Novom Sadu

Novi Sad, (MINA) – U Novom Sadu danas se održava veliki protest povodom tri mjeseca od pada nadstrešnice željezničke stanice u kojoj je poginulo 15 ljudi.

Studenti su danas popodne blokirali tri mosta u Novom Sadu. Blokada Varadinskog mosta, Mosta slobode i Žeželjevog mosta počela je u 15 sati.

Varadinski i Žeželjev most biće blokirani tri, a Most slobode 24 sata. Studentima će se pridružiti i kolege iz Beograda koji su ka Novom Sadu u četvrtak pošli pješke, prenosi N1.

U Novi Sad su došli i studenti i građani iz više gradova Srbije.

Premijer u ostavci Miloš Vučević pozvao je simpatizere Srpske napredne stranke i sve Novosađane koji se protive blokadama da im se danas ne približavaju.

Studenti su apelovali da protest treba da protekne mirno i bez incidenata. Oni su oformili posebnu jedinicu redara „Dabre“, koja je zadužena za bezbjednost.

