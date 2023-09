Uhapšen Podgoričanin osumnjičen da je dio grupe iz predmeta Tunel

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su P.M. (31) iz Podgorice koji sumnjiči da je dio grupe iz predmeta „Tunel“, saopštila je Uprava policije.

Navodi se da su P.M. uhapsili službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, po nalogu postupajućeg tužioca.

„Njemu se na teret stavljaju krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja, putem pomaganja“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da će P.M. uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.

