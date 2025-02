U Novom Sadu višesatna blokada saobraćajnica

Novi Sad, (MINA) – Studenti u Novom Sadu jutros su započeli višesatnu blokadu dvije važne saobraćajnice u tom gradu, u nastavku akcija kako bi pojačali pritisak na vlast da ispuni njihove zahtjeve.

Blokiran je kružni tok na Rumenačkom putu, koji predstavlja jednu od glavnih tačaka za izlaz na auto-put E75 koji povezuje Novi Sad sa Beogradom i sa Suboticom i graničnim prelazom Horgoš za Mađarsku, kao i Futoški put kod sjedišta Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).

Blokada će trajati do 17 sati, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Studentsku akciju podržavaju i poljoprivrednici koji su traktorima blokirali saobraćaj.

Zbog akcije studenata, formiraju se velike kolone automobila na više tačaka u gradu i saobraćaj je otežan.

Saobraćajna policija preusmjerava vozila ka alternativnim pravcima, a zbog blokade veliki broj kamiona je na putevima u samom gradu.

Kako su najavili organizatori, ovakve akcije će se ponavljati svakog ponedjeljka da bi pojačali pritisak na vlasti da ispuni studentske zahtjeve.

„Blokadom kritičnih tačaka transportnih puteva za naftu i gas, vršimo pritisak na ekonomiju i želimo da se naš glas čuje još dalje. Pozivamo građane Novog Sada, kao i okolinu, da nam se pridruže u borbi za pravdu“, poručili su studenti u blokadi.

Studenti u blokadi drže više od 60 fakulteta u gradovima širom Srbije i traže političku i krivičnu odgovornost za nesreću u Novom Sadu, u kojoj je poginulo 15 osoba.

Njima se priključio i jedan broj srednjih škola.

Oni zahtijevaju da se objavi kompletna dokumentacija o rekonstrukciji novosadske Željezničke stanice, kako bi se utvrdila odgovornost za nesreću.

Traže i sankcionisanje napadača na studente na protestima koji su uslijedili nakon nesreće u Novom Sadu i obustavljanje postupaka protiv uhapšenih demonstranata, a zahtijevaju i povećanje budžeta za visoko obrazovanje od 20 odsto.

Studentske zahtjeve podržali su njihovi profesori, prosvjetni radnici, advokati, glumci, poljoprivrednici i drugi građani.

Vlast predvođena Srpskom naprednom strankom i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrde da su studentski zahtjevi ispunjeni, dok studenti u blokadi to demantuju.

