Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori danas je Dan žalosti zbog tragičnih događaja u Srbiji.

U Srbiji je za dva dana, u dva masovna ubistva, ubijeno 17, a povrijeđeno 25 osoba.

Odluku da danas bude Dan žalosti, crnogorska Vlada donijela je na sjednici u petak.

Zastave će biti spuštene na pola koplja na svim zgradama državnih organa i zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova.

Na javnim mjestima neće biti održavani programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima neće emitovati muzika.

„Elektronski i drugi mediji dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti“, kazali su iz Vlade.

