Studenti arhitekture radiće projekte adaptacije jedinica ZHMP

Podgorica, (MINA) – Studenti završne godine Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, pod mentorstvom profesora, radiće projekte adaptacije sedam jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) – u Kotoru, Mojkovcu, Zeti, Pljevljima, Danilovgradu, Plavu i Andrijevici.

Iz Ministarstva zdravlja su saopštili da su, tim povodom, resorni ministar Dragoslav Šćekić, direktor ZHMP Vuk Niković i dekanka Arhitektonskog fakulteta Svetlana Perović danas potpisali Memorandum o saradnji.

To je, kako su naveli, prvi put da javna zdravstvena ustanova sarađuje se akademskom zajednicom, u namjeri prilogođavanja izgleda prostornih kapaciteta hitne medicinske pomoći standardima savremene medicine.

„Takođe, ovo će biti primjer uspješne saradnje Ministarstva zdravlja i akademske zajednice – Arhitektonskog fakulteta, a cilj je uspostavljanje dugoročnog partnerstva, koje se temelji na zajedničkim aktivnostima i iskorišćavanju potencijala akademske zajednice na obostrani interes“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su studenti Arhitektonskog fakulteta danas, u dvije grupe, posjetili jedinice hitne pomoći u Zeti i Danilovgradu, nakon čega će početi sa izradom projekata adaptacije.

Kako su kazali, mladi akademci radiće pod mentorstvom profesora i saradnika na predmetu Arhitektura unutrašnjih prostora I.

„ZHMP će, u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja, obezbijediti nagradi fond za idejna rješenja koja budu izabrana i data na realizaciju“, navodi se u saopštenju.

