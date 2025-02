Srbija: Hiljade građana na dočeku studenata koji su pješačili do Niša

Niš, (MINA) – Hiljade građana okupile su se u centru Niša na dočeku studenata koji su pješke stigli u najveći grad na jugu Srbije, kako bi sjutra učestvovali na protestu „Studentski edikt“.

Studenti su na trg kod Narodnog pozorišta stigli iz tri pravca centralnim gradskim ulicama, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Tamo ih je dočekao crveni tepih. Građani im dijele medalje, diplome i zlatne vijence.

„Stojite ovdje ko simbol hrabrosti, odanosti i plemenitosti. Oličenje ste boraca za pravednu zemlju. Sloboda je u pravdi, ovdje ste slobodni“, piše na kapiji ispred pozorišta kroz koju prolaze studenti.

Na doček je pozvala neformalna grupa studenata niškog univerziteta u blokadi.

Više hiljada studenata je ka Nišu u protekla četiri dana krenulo iz različitih krajeva Srbije.

U kolonama su prešli stotine kilometara – pješačeći, trčeći ili vozeći bicikl.

Odvojeno je bio organizovan doček biciklista i trkača, koji su stigli ranije tokom dana.

„Ovu borbu smo započeli svi zajedno, unutar zgrada naših fakulteta. Zatim smo je iznijeli na ulice. Ali vi ste ti koji ste učinili da se naš glas čuje do cijele Srbije“, kazala je studentkinja iz Niša, koja je pročitala je govor kojim su dočekani.

Kasnije su se svi zajedno uputili ka trgu kako bi dočekali one koji su u Niš stigli pješke.

Na protest „Studentski edikt“ u Nišu sjutra pozvali su studenti koji u blokadi drže više desetina fakulteta širom zemlje, sa zahtjevom da se utvrdi krivična i politička odgovornost za nesreću u Novom Sadu.

Blokada centralnih gradskih ulica u Nišu trajaće 18 sati. Protest se održava tačno četiri mjeseca nakon nesreće u Novom Sadu, gdje je u padu betonske nadstrešnice rekonstruisane željezničke stanice 1. novembra poginulo 15 i povrijeđeno dvoje ljudi.

Pad nadstrešnice je pokrenuo talas masovnih protesta širom Srbije, koje proteklih mjeseci predvode studenti u blokadi koji su pred vlast postavili četiri zahtjeva.

Prvi zahtjev studenata u blokadi je objava kompletne dokumentacije o rekonstrukciji željezničke stanice.

Zahtijevaju još i sankcionisanje napadača na učesnike protesta u više desetina incidenata koji su se dogodili na protestima nakon nesreće.

Traže i obustavu krivičnih postupaka protiv demonstranata koje je policija hapsila na protestima.

Vlast tvrdi da su studentski zahtjevi ispunjeni, dok studenti i akademska javnost te navode odbacuju i nastavljaju blokade.

Studenti u blokadi su do sada su organizovali nekoliko masovnih protesta u najvećim gradovima Srbije.

Među tim protestima su 15-časovna blokada u Kragujevcu, 27-časovna blokada Mosta slobode u Novom Sadu, kao i 24-časovna blokada Autokomande, beogradskog saobraćajnog čvorišta.

