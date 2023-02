Spajić: Žalbu neću predati Ustavnom sudu, već građanima

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić kazao je da Ustavnom sudu neće predati žalbu na rješenje Državne izborne komisije (DIK), koja nije utvrdila njegovu predsjedničku kandidaturu.

On je naveo da je napisao žalbu na rješenje DIK-a, za čije podnošenje danas ističe rok, ali da je neće predati Ustavnom sudu, već građanima.

Spajić je kazao da su u DIK-u zgazili sve zakonske i logičke postulate, i da su svečano proglasili “interesni-multilateralni brak ljubavi između Demokratske partije socijalista, Demokratskog fronta, Socijalističke narodne partije i Bošnjačke stranke”.

“Neka im je sa srećom! Ali zaključujemo da je osporeno jedno od osnovnih i Ustavom zagarantovanih građanskih prava – da birate i budete birani”, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, to pravo, iako temelj demokratskog bića savremenog društva, u Crnoj Gori je postalo pitanje “političke volje DIK-a”.

Spajić je kazao da je DIK svojim djelovanjem potpuno obesmislio postojanje i samog Ustavnog suda, koji je već dugo nefunkcionalan.

On je naveo da je nepostojanje Ustavnog suda već zloupotrebljeno odlaganjem lokalnih i parlamentarnih izbora nakon pada vlade, neproglašavanjem rezultata u Podgorici i prekrajanjem izbornih jedinica u sred izbornog procesa.

“Sigurno bi partije našle način da i moju žalbu zloupotrijebe i u ovom izbornom procesu”, kazao je Spajić.

Kako je naveo, predati žalbu takvom, “nepostojećem Ustavnom sudu, poslije opšteg sunovrata pravnog sistema u ponašanju DIK-a”, bio bi apsurdan potez, uzaludan čin.

“Zato dragi građani, ovu žalbu ja predajem vama, jer izgleda da danas u ovoj zemlji nema kome drugom da se žalba preda, nema kome da se žali, a ni požali”, kazao je Spajić.

On je rekao da će građani imati priliku da na sljedećim i svim narednim izborima glasom odrede sudbinu zemlje i da, između ostalog, utiču i na to da se nikad ne ponovi situacija u kojoj neki organ može selektivno da suspenduje Ustav, gazeći građansko pravo.

“Poštovani građani, vi ste prepoznali nepravdu, jer je vaš odziv na poziv da krenemo ispočetka, snažniji nego ikad”, kazao je Spajić.

On je rekao da je ogroman broj ljudi koji daju potpise kandidatu Pokreta Evropa sad i da njihova energija oduševljava.

“Hvala vam na podršci, ali jasno vam je da ovu borbu da dovedemo do kraja, da pobijedimo sve strukture koje su decenijama, na vašu štetu, učestvovale u maskenbalu režima i opozicije”, naveo je Spajić.

On je poručio da “ovo nije kraj” nego tek početak borbe za oporavak i preporod Crne Gore.

“Nijesmo odustali, nijesu nas zaustavili”, kazao je Spajić.

