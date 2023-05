Spajić: Stvorićemo odlične uslove za život

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) stvoriće odlične uslove za život, poručio je nosilac izborne liste Pokreta Milojko Spajić navodeći da će PES napraviti istorijski iskorak u sveukupnom razvoju Crne Gore.

Kako je saopšteno iz PES-a, Spajić je razgovarao sa građanima Danilovgrada i predstavio neke od ključnih reformi koje će uslijediti nakon formiranja nove vlasti.

Prema njegovim riječima, na bazi pažljivo osmišljenog plana, Evropa sad će napraviti istorijski iskorak u sveukupnom razvoju Crne Gore.

Spajić je kazao da se svi resursi moraju staviti u službu razvoja, završiti ključni infrastrukturni projekti i iskoristiti značajni potencijali kako bi u narednih nekoliko godina napravili istorijski iskorak u razvoju Crne Gore.

“Stvorićemo odlične uslove za život, onakve kakve godinama unazad tražimo u razvijenim zemljama svijeta”, poručio je Spajić.

Predsjednik Opštine Danilovgrad i član predsjedništva PES-a Aleksandar Grgurović rekao je da će taj pokret biti vodeća snaga na državnom nivou, kao što je i u Danilovgradu.

On je rekao da vjerujem da će Danilovgrad u značajnoj mjeri uticati na razvoj centralnog dijela Crne Gore.

“Izuzetan geografski položaj i značajni privredni, turistički i investicioni potencijali biče nosioci socioekonomkog napretka kako na nivou opštine tako i šire”, kazao je Grgurović.

