Spajić: Nema političke nestabilnosti u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Vlada je za vršioca dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije izabrala kandidata sa najboljim referencama, kazao je premijer Milojko Spajić i dodao da ta situacija nije izazvala političku nestabilnost.

On je, na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, rekao da se ne slaže sa konstatacijama da je postupak izbora v.d. direktora policije nezakonit.

„Zakon o unutrašnjim poslovima jasno propisuje da će Vlada na predlog ministra unutrašnjih poslova da izabere v.d. Vlada nije obavezna da izabere kandidata kojeg je predložio ministar. Vlada bira onog koji ispunjava uslove“, naveo je Spajić.

On je rekao da ministar Danilo Šaranović nije imao drugi predlog i da je Vlada izabrala kandidata sa najboljim CV-ijem.

Spajić je istakao da Vlada ima obavezu da se bavi nacionalnom bezbjednošću države.

„Ostavljanje takve institucije bez direktora, gdje je komandna odgovornost bitna, imalo bi velike konsekvence po bezbjednost države“, rekao je Spajić.

Upitan da li očekuje da Demokrate izađu iz Vlade, Spajić je kazao da je to pitanje za njih.

On je, na pitanje da li će pokrenuti postupak razrješenja Šaranovića, kazao da nijesu imali nikakve formalne pritužbe.

„Što se tiče ministra nijesmo imali formalne pritužbe, ni prijave. Ne bih komentarisao“, dodao je Spajić.

On je kazao da je tačno da Šaranović i potpredsjendik Vlade Aleksa Bečić nijesu prisustvovali današnjoj sjednici.

„Volio bih da ministri više prisustvuju sjednicama, a ne da šalju državne sekretare. Ubijeđen sam da su Šaranović i Bečić imali opravdanje zašto nijesu prisustvovali“, rekao je Spajić.

On je, odgovaraći na novinarska pitanja, rekao da nije čuo i da ne bi komentarisao izjavu ministra vanjskih poslova Mađarske Petra Sijarta da ministri Evropske unije javno pričaju da su za proširenje Unije, a da su iza zatvorenih vrata skeptični.

Na pitanje da prokomentariše izjavu ministra odbrane Dragana Krapovića da je, nakon izbora v.d. direktora Uprave policije došlo do političke nestabilnosti, kazao da misli da ne postoji politička nestabilnost u bilo kojem obliku.

„Tačno je da su postojale žustre rasprave. Uvijek će postojati, to je normalno. Navikli smo na to u Crnoj Gori“, dodao je Spajić.

Komenatrišući navode opozicije da u Crnoj Gori treba organizovati vanredne parlamentarne izbore, Spajić je rekao da je ubijeđen “da opozicija svakog jutra želi vanredne izbore”.

Spajić je rekao da ga niko iz Specijalnog drzavnog tužilaštva nije konstaktirao u vezi sa dešavanjima sa sjednice Vlade prilikom izbora v.d. direktora policije.

On je, govoreći o prekinutoj sjednici Skupštine, rekao da “idemo po onoj dinamici koju smo dogovorili sa Varheljijem”.

“Do sjutra bi trebalo da imamo medijske zakone koji će biti poslati na mišljenje u Brisel”, rekao je Spajić.

On je, odgovarajući na pitanje da li je imao sastanak sa liderima većine, koji je u srijedu najavio predsjednik Skupštine Andrija Mandić, rekao da sastanak sa liderima parlamentarne većine ima svakih nekoliko dana.

“Srećan sam da se sretnem sa liderima većine, može da se desi i danas i kad god”, rekao je Spajić.

On je negirao da je danas imao sastanak sa predstavnicima koalicije Za budućnost Crne Gore oko rekonstrukcije vlade.

Na pitanje ko bi mogao zamijeniti Demokrate, ukoliko izađu iz Vlade, Spajić je rekao da je “većina stabilna”.

“I ne očekujem nikakve promjene, ne bih govorio o takvim eventualnostima”, dodao je Spajić.

On nije htio da komentariše navode da je novi v.d. direktora policije pao na poligrafu, dodajući da bi time prekršio zakon jer je, kako je naveo, taj dio sjednice Vlade internog karaktera.

Spajić je kazao da su na današnjoj sjednici usvojili informaciju o finansiranju iseljenja svih institucija iz stare zgrade vlade i da će tužilaštvo imati na raspalaganju cijelu zgradu.

