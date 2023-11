Smailović: Mandić urušio kredibilitet Skupštine

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić, neobavještavanjem poslanika o održavanju sjednice parlamenta, još jednom je urušio kredibilitet te institucije, ocijenio je poslanik Bošnjačke stranke Amer Smailović.

On je na društvenoj mreži X naveo da je danas održana sjednica Skupštine na koju nijesu bili pozvani poslanici.

“A o tome da je sjednica u toku, vjerovali ili ne, dobio sam obavještenje od aplikacije You Tube”, rekao je Smailović.

Skupštinska služba, kako je dodao, nije poslala obavještenje poslanicima, niti je održan kolegijum predsjednika parlamenta o nastavku sjednice.

“Predsjednik Mandić je pred praznom salom održao sjednicu i na taj način još jednom urušio kredibilitet te instutucije”, smatra Smailović.

