SDP: Evropska praksa govori da predsjednik ne može biti član partije

Podgorica, (MINA) – Evropska praksa govori da predsjednik države ne može biti član partije, saopšteno je iz Socijaldemokratske partije (SDP).

U SDP-u su, kako se navodi, analizirali evropske države u kojima se, kao i u Crnoj Gori, predsjednici država biraju direktno na izborima.

“Analiza je pokazala da je u gotovo svim evropskim državama predsjedniku zabranjeno da obnaša partijske funkcije ili čak da bude običan član partije. Tako je u Finskoj, Austriji, Irskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Litvaniji”, kaže se u saopštenju SDP-a.

Kako su rekli iz te partije, u Sloveniji to nije stvar zakona, već demokratske prakse i pristojnosti.

“Slične zakone imaju i zemlje koje ne biraju direktno predsjednika na izborima, već u skupštini, poput Njemačke i Italije”, dodaje se u saopštenju.

Iz SDP-a su kazali da od zemalja regiona, samo Srbija ima suprotnu praksu i tamo predsjednik ima partijsku funkciju i moć.

U SDP-u ističu kako poštuju predsjednika, njegovu funkciju i činjenicu da je za većinu građana Crne Gore on dobar izbor.

„On možda i ima dobre namjere, ali za našu kuću su od dobrih namjera važniji dobri zakoni”, kaže se u saopštenju.

Iz SDP-a su rekli da Evropa pokazuje šta je dobar zakon i praksa.

“Ne postoji zemlja koja ovako bira predsjednika, a da mu poslije dopušta da ostane član partije“, ocijenili su iz SDP-a.

Oni su rekli da moć jako brzo otkrije kakav je čovjek.

“Eto, već u prvoj nedjelji naš predsjednik se uključio u kampanju, a sjutra mu možda partijski šef sugeriše i mandatara. Nagledali smo se takvih petljanja zadnjih 30 godina i zato je vrijeme da velike riječi zamjene djela”, poručili su iz SDP-a.

Prema njihovim riječima, građanima je puna kapa partijskih poslušnika u javnoj upravi, a kamoli na mjestu predsjednika.

“Predsjednik mora biti nezavisan od partijske politike i izaći iz članstva. Eto mu prilike da uvede evropsku praksu sad i odmah“, kazali su iz SDP-a.

Oni su kazali da će, ako to predsjednik ne prepozna sam, odmah na početku zasijedanja nove Skupštine predložiti izmjene Zakona o predsjedniku.

“Time bi se malim, ali simbolički važnim korakom, naša kuća Crna Gora približila Evropskoj uniji”, navodi se u saopštenju.

