Šaranović predložio Šćepanovića za v.d. direktora Uprave policije

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović predložio je da Vlada za vršioca dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije izabere policijskog službenika Lazara Šćepanovića.

Sjednica Vlade, na kojoj bi trebalo da bude izabran v.d. direktora Uprave policije, je u toku, a Šaranović je objasnio da ostali zainteresovani policijski službenici koji su se prijavili za tu funkciju nijesu kandidati.

“Odlučio sam da za v.d. direktora Uprave policije Vladi predložim Šćepanovića, koji je dostavio najbolji Predlog urgentnih mjera u cilju reforme Uprave policije, postizanja maksimalnog nivoa operativnosti i podizanja kapaciteta protiv svih oblika kriminaliteta, najbolje se pokazao tokom intervjua i nije lagao niti na jednom pitanju postavljenom tokom poligrafskog ispitivanja”, rekao je Šaranović.

U njegovoj izjavi dostavljenoj medijima podsjeća se da, prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, Vlada postavlja v.d. direktora Uprave policije isključivo na predlog ministra unutrašnjih poslova.

“A kako sam već odlučio da Šćepanović bude kanditat za v.d direktora Uprave policije, ističem da ostali zainteresovani nijesu kandidati, pa Vlada o njima ne može odlučivati”, rekao je Šaranović.

On je dodao da će Vladu o tome informisati pisanim putem.

Šaranović je naveo da na taj način potvrđuje da nikada ne bi predložio kandidata za v.d direktora Uprave policije koji nije odgovarao istinito na poligrafskom ispitivanju.

On je podsjetio da se na javni poziv za v.d. direktora policije prijavilo sedam zainteresovanih kandidata.

Prijavili su se, kako je rekao, Zoran Braunović, Milentije Doderović, Milutin Vasiljević, Aleksandar Radović, Petar Šestović, Miloš Peković i Lazar Šćepanović.

“Policijski službenici Peković, Braunović, Radović, Šćepanović, Šestović i Vasiljević, predali su kompletnu dokumentaciju, sa naznakom da su rukovodioci organizacionih jedinica Uprave policije, što je bio jedan od uslova za prijavu”, naveo je Šaranović.

Prema njegovim riječima, Doderović nije rukovodilac neke organizacione jedinice Uprave policije, pa njegova prijava nije razmatrana.

“Svi prijavljeni policijski službenici dali su nedvosmislen pristanak na poligrafsko testiranje”, istakao je Šaranović.

On je kazao da je sa svim prijavljenim policijskim službenicima obavio intervju, pregledao priloženu dokumentaciju i izanalizirao njihove predloge urgentnih mjera u cilju reforme Uprave policije, postizanja maksimalnog nivoa operativnosti i podizanja kapaciteta protiv svih oblika kriminaliteta.

O tome, kako je naveo, Vladi danas podnosi detaljnu informaciju.

Šaranović je kazao i da su dva policijska službenika prošla poligrafsko testiranje, dok četiri nijesu.

“Nakon ovog poligrafskog testiranja, a po istom metodu slijedi temeljna kadrovska reforma unutar kompletnog policijskog aparata i sektora Ministarstva unutrašnjih poslova”, rekao je Šaranović.

