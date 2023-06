Regionalna saradnja ključna za proces evropske integracije

Podgorica, (MINA) – Regionalna saradnja ključni je element procesa evropske integracije, ocijenjeno je na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja učesnica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP).

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova (MVP), premijer i koordinator MVP Dritan Abazović ugostio je danas u Budvi šefove diplomatija i visoke predstavnike zemalja učesnica SEECP.

Navodi se da sastank predstavlja jedan od završnih događaja u okviru predsjedavanja Crne Gore SEECP-u.

Na sastanku se učestvovali potpredsjednica Vlade i ministarka vanjskih poslova Kosova Donika Gervala Švarc, šefovi diplomatija Albanije i Sjeverne Makedonije, Olta Džačka i Bujar Osmani, generalni sekretari Savjeta za regionalnu saradnju i Centralnoevropske inicijative, Majlinda Bregu i Roberto Antonione.

Dodaje sa da je na ministarskom sastanku odobrena deklaracija čije se usvajanje očekuje na Samitu koji će okupiti šefove država i vlada krajem juna u Podgorici.

„Učesnici su čestitali Crnoj Gori na uspješnom predsjedavanju i doprinosu regionalnoj saradnji koja, kako su istakli, predstavlja ključni element za proces evropske integracije“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, pozdravljene su aktivnosti posvećene bezbjednosnoj i ekonomskoj saradnji, održivom razvoju, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Iz MVP su rekli da je iznova osuđena ruska agresija na Ukrajinu i potvrđena zajednička solidarnost prema ukrajinskom narodu.

Abazović je pozdravio dostignuća zemalja regiona na planu evropske perspektive u prethodnoj godini, navodeći da je glavni cilj svih članstvo u Evropskoj uniji (EU), intenzivnija saradnja i bezbjednost na jugoistoku Evrope.

On je ukazao na značaj završetka započetog posla u domenu vladavine prava i obezbjeđivanja boljeg životnog standarda, na dobrobit svih građana.

Abzović je, kako se dodaje, poželio šefu diplomatije Sjeverne Makedonije, narednom predsjedavajućem, uspješno predsjedavanje.

Osmani je kazao da će u njihovom fokusu biti dobrosusjedski odnosi i saradnja, stabilnost i bezbjednost učesnica SEECP-a.

On je dodao da je zajednički interes brži put ka EU, i da je u tom cilju potrebno prevazilaziti bilateralna nerazumijevanja i posvetiti se pomirenju i dijalogu.

Na marginama ministarskog sastanka Abazović i Osmani saglasili su se o potrebi daljeg intenziviranja međudržavne saradnje, posebno u kontekstu evropske integracije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS